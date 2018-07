Sanzione di 10mila euro per 10 prostitute a Poggioreale

Raffica di controlli e sanzioni a Poggioreale dei carabinieri. Sottoposti a controlli personaggi agli arresti domiciliari, a misure di prevenzione o ritenuti di interesse operativo. Eseguita Ordinanza di aggravamento emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, culminata con l'arresto di un 25enne di via Stadera, segnalato per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari.

Denunciato un sorvegliato speciale 43enne di via Gaetano Bruno, resosi responsabile di inosservanza a prescrizioni della Sorveglianza Speciale. Rintracciati 8 soggetti già noti alle forze dell'ordine ai quali è stata notificata la misura di prevenzione dell’avviso orale chiesta dai carabinieri. Segnalati al Prefetto di Napoli due assuntori di sostanza stupefacente. Identificate e sanzionate con sanzione amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza, da 5.000 a 10.000 euro, 10 donne (3 albanesi, 3 rumene, 2 ucraine, una marocchina e una lituana) sorprese a stazionare sulla pubblica via in abiti succinti, verosimilmente intente a esercitare attività di meretricio.

Due delle ragazze albanesi e una delle ucraine sono state denunciate poiché è risultato che non avevano ottemperato all’ordine del Questore di lasciare lo Stato italiano. Identificati e sanzionati anche 10 soggetti sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.