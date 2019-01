"Viavai di prostitute e clienti davanti ai bambini in un vicolo di Napoli": la denuncia

"Prostitute seminude sull’uscio dei bassi pronte ad adescare, viavai di clienti a tutte le ore del giorno. Queste sono le scene vergognose che si ripetono ogni giorno in vico della Pace". A denunciarlo sono il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli.

"Tutto questo – proseguono Borrelli e Simioli – avviene ogni giorno, tutti i giorni. Si inizia alle 9 del mattino e si finisce alle 10 di sera. Gli adescamenti si consumano in strada, sotto gli occhi dei bambini e delle famiglie residenti. Questo scempio va avanti da tempo, esasperando chi vive in questa stradina che collega via dei Tribunali con il cuore di Forcella".

"Occorre un intervento massivo da parte di magistratura e forze dell’ordine. Bisogna indagare per scoprire chi c’è dietro al giro di prostituzione e sgominare il sistema. In una zona ad altra concentrazione malavitosa le operazioni estemporanee servono a poco. Solo con un intervento massivo si potrà liberare la strada da questo scempio, restituendo tranquillità ai residenti", concludono Borrelli e Simioli.