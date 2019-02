Proseguono i lavori: Pozzuoli senz'acqua per quattro giorni

Per quattro giorni di fila Pozzuoli resterà senz'acqua. È la decisione presa per far proseguire i lavori alla condotta idrica cittadina. Per permettere il prosieguo dei lavori dei nuovi allacci alla condotta, a partire da oggi e fino al 28 febbraio verrà interrotta l'erogazione dell'acqua.

Le strade interessate

Le aree interessate sono quelle dell'intera zona di via Artiaco fino ad arrivare alla rotonda dell'uscita della tangenziale di via Campana. Faranno eccezione sia via Celle che traversa Pisano. L'erogazione dell'acqua verrà sospesa a partire dalle 14 fino alle 18 e 30 provando così a ridurre i disagi per la popolazione.