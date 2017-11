Il comandante Marraffino: «Spegnete i semafori a piazza Garibaldi»

Una richiesta precisa riguardo la viabilità a Napoli è stata fatta dal comandante dell'unità operativa San Lorenzo della polizia municipale. Alfredo Marraffino ha chiesto di spegnere i semafori in piazza Garibaldi e in piazza Principe Umberto dalle 7 alle 22, lasciandoli accesi solo di notte, per ragioni di sicurezza. La richiesta è stata appoggiata anche dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che, in diretta alla Radiazza, ha chiesto all'assessorato alla Mobilità di accogliere il suggerimento del casco bianco.

«Il Comandante, che ha il controllo di quella zona, ha verificato che, nel periodo in cui i semafori erano guasti, il traffico era molto più scorrevole, arrivando quasi ad azzerarsi anche perché quell’impianto semaforico era stato creato quando il cantiere era in una fase diversa dei lavori e, quindi, ora non è più adeguato» ha detto il consigliere in radio.