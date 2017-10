Da Napoli a Riccione, proposta di matrimonio fra i delfini di Oltremare

Angelo non vedeva l’ora di portare Anna a Oltremare a Riccione. Voleva farle una sorpresa indimenticabile: chiederle di diventare sua moglie. E così, con l’aiuto degli amici delfini e dello staff di Oltremare, ha chiesto alla sua Anna di sposarlo, due domeniche fa.

Una dichiarazione d’amore davanti a oltre 1000 persone, nella Laguna dei delfini del parco di Riccione. Lui, in ginocchio a bordo vasca le ha fatto la fatidica domanda, anello in mano. Lei, fra le lacrime, sotto gli sguardi curiosi dei delfini e la colonna sonora di Bruno Mars “Marry You”, ha risposto di sì.

Angelo Michelino ha 35 anni ed è di Napoli, Anna Mignone ne ha 31, ed è originaria di Casoria. Oggi vivono a Modena. Lui ci abita dal 2003, lavorando in Ferrari. Lei da qualche mese, quando ha trovato un posto di lavoro come cassiera. Il loro è un amore unico, che ha cambiato la loro vita.

"E’ la prima volta che faccio una proposta di matrimonio così particolare - spiega Angelo - . Cercavo qualcosa di davvero speciale per Anna. E’ stata lei che mi ha fatto riscoprire i valori della famiglia, che avevo perso da tempo. Inizialmente avevo pensato di organizzare un flashmob a Napoli centro, ma poi anche Anna si è trasferita con me in Emilia. E così ho visto la Laguna, i delfini, e ho deciso di farla a Oltremare a Riccione".

Anna, felicissima, confida: "Appena siamo arrivati c’era qualcosa che mi ha insospettito. Ma è stato davvero bellissimo. Lo ricorderemo per tutta la vita".

La coppia, che si sposerà il prossimo anno, ha già fatto una promessa allo staff di Oltremare: tornare a festeggiare il primo anniversario di matrimonio proprio al parco di Riccione.