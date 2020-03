Ospedale Pellegrini, riapre il pronto soccorso

"Il pronto soccorso del Pellegrini sarà riaperto alle 20 di questa sera, domenica 1° marzo, in tempo record, per lanciare un segnale forte ai cittadini e a tutti gli operatori della sanità". A dirlo è Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro.

"I fatti di questa notte - aggiunge - sono di una gravità inaudita. Nessun dolore, anche se forte per la perdita di una giovane vita, può né deve giustificare la distruzione di un luogo 'sacro', nel quale gli operatori sanitari con passione e professionalità sono al lavoro per garantire salute. Al provvedimento di sospensione dell’attività del Pronto Soccorso (alle 7.30 di questa mattina) ha fatto seguito uno sforzo imponente da parte di tante articolazioni aziendali per fare in modo che alle ore 20.00 potesse essere ripristinato il servizio. Gli operatori sanitari assegnati al Pronto Soccorso dei Pellegrini questa sera, in segno di solidarietà ai colleghi, hanno chiesto di essere tutti presenti in servizio (anche fuori turno programmato). Una richiesta che è stata accolta ed autorizzata dalla direzione generale che ha apprezzato e condiviso lo spirito di squadra che caratterizza l’ASL Napoli 1 Centro".

"È la miglior risposta a quanti - conclude Verdoliva - hanno messo a rischio pazienti e operatori, determinando l’interruzione di pubblico servizio".