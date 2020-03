Quindicenne ucciso, flash mob al Pellegrini: "Sabato notte scene apocalittiche. Ho avuto paura"

"Abbiamo assistito a scene apocalittiche. Abbiamo paura, veniamo aggrediti tutti i giorni. Vogliamo la polizia nei pronto soccorso". Alcuni operatori sanitari e socio-sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini di Napoli hanno manifestato per chiedere l'installazione di un presidio di polizia. Il flash mob arriva dopo la devastazione, nella notte tra sabato e domenica, dei locali dedicati all'emergenza in seguito alla tragedia che ha portato alla morte di un giovane di 15 anni. Il ragazzo ha tentato di rapinare un carabiniere in borghese che lo ha colpito con colpi d'arma da fuoco, uccidendolo. Conoscenti del 15enne per il dolore e la rabbia hanno devastato il pronto soccorso del Pellegrini, rimasto chiuso fino alle 20 di domenica.