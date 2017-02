Materdei, proiettili contro una colonia di gatti: la scoperta

"Questa mattina al Giardino degli Scalzi a Materdei sono stati ritrovati sei proiettili a salve e la casetta costruita dai nostri ragazzi per ospitare una colonia dei gatti è stata divelta e scaraventata via". A denunciare via Facebook lo sconcertante episodio è Gianfranco Wurzburger, presidente dell'Associazione Gioventù Cattolica.

"Siamo certi che sia un atto vile di qualche sconsiderato - spiega Wurzburger - che non vuole la presenza dei nostri ragazzi nel quartiere: spesso i cambiamenti sono visti con preoccupazione e chi pur di impedirli compie gesti al limite della legalità. Non ci faremo intimidire. Il nostro impegno per far ritornare il Giardino all’antico splendore prosegue, perché siamo convinti che sarà il quartiere e l’intera città a ritrovare uno spazio altrimenti perduto".