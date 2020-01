Raffica di colpi contro un bar e bomba contro un garage: torna la paura a Torre Annunziata

Una raffica di proiettili è stata esplosa contro la saracinesca di un bar di Torre Annunziata. Si tratta del bar Ittico di via De Simone, già in passato oggetto di un raid. In totale sono stati ben 18 i segni di proiettili esplosi contro la facciata del bar a pochi passi dalla Basilica della Madonna della Neve. A condurre le indagini sono i carabinieri oplontini che però non sono riusciti a recuperare nessun bossolo, probabilmente portati via dalla scena del delitto.

Il raid

Il raid è avvenuto intorno all'1 della scorsa notte. I militari hanno interrogato il proprietario del bar che però ha negato di aver ricevuto alcuna intimidazione. Al momento tutte le ipotesi investigative sono sul campo anche se i recenti fatti di cronaca preoccupano per l'escalation di raid organizzati in città. Una lunga scia di eventi delittuosi cominciati proprio nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2018, quando all'esterno dello stesso bar fu fatta esplodere una bomba carta.

La bomba

Poco prima dell'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, un altro attentato è stato messo a segno a via Parini. Una bomba carta è stata fatta esplodere contro la saracinesca di un garage di proprietà di un pregiudicato arrestato due mesi fa. Su questo raid indagano gli agenti del commissariato oplontino.