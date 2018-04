Auto parcheggiata sotto casa: la ritrova con un proiettile

Un foro di proiettile nel cofano. Un fulmine a ciel sereno. È quello che ha trovato una donna che ieri ha denunciato un episodio inquietante. Aveva parcheggiato l'auto nei pressi della sua abitazione come sempre sabato scorso. Ieri nel riprendere la vettura ha notato qualcosa di strano. Un buco proprio davanti all'abitacolo. I fatti sono accaduti a vico della Solitaria, stando alla ricostruzione della proprietaria dell'auto.

Sul posto, i rilievi gli agenti della polizia hanno potuto constatare anche la presenza di un'ogiva. Un fatto che risulta molto strano visto che la donna non aveva mai subito minacce e non risulta collegata ad ambienti malavitosi. Potrebbe essere gli effetti di altro in cui la vettura sarebbe rimasta coinvolta senza volerlo. Per questo sono partite le indagini in tutto il rione Pallonetto per riuscire a capire cosa sia successo sabato.