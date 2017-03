Un progetto svedese per migliorare la vita a Monterusciello

Un progetto svedese per migliorare la qualità della vita dei cittadini del quartiere di Monterusciello a Pozzuoli. Il professore emerito della scuola di Arti e Comunicazioni di Malmö, Pelle Ehn, ha tenuto un workshop dal titolo "Making futurers - Democratic design experiments and making thinks public" presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. L’incontro si è tenuto lunedì 27 febbraio mentre la visita al quartiere e alla città di Pozzuoli si concluderà in questo fine settimana. Il professore Ehn sta illustrando agli studenti temi come il codesing, la tradizione scandinava in merito alla tradizione del design della partecipazione, il design per l'innovazione sociale e le nuove forme di impegno pubblico.

Queste nozioni saranno poi applicate al caso concreto: il quartiere di residenza popolare di Monterusciello, per verificare se possono essere applicate nel Napoletano soluzioni scandinave per migliorarne la vivibilità. Ad accompagnare il docente svedese sono le associazioni attive sul territorio quali Lux in Fabula e DiversaMenteGiovani che stanno portando il loro contributo con le loro testimonianze e i loro progetti. Collaborano il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II con la tutor Marianna Sgamato, architetto che ha dedicato la sua tesi di laurea al quartiere della seconda ricostruzione postbradisismica.