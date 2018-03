Una metropolitana per Capri: polemiche sul progetto

Capri potrebbe avere una sua metropolitana. Del progetto è già stato illustrato lo studio di fattibilità: un tunnel di 3km per scavare il quale servirebbero 810 giorni. Poi altri 840 per la costruzione dell'infrastruttura e per i test. Il tutto al costo di 101 mln.

Dai residenti, al momento, c'è soprattutto scetticismo. Eppure le amministrazioni comunali di Capri e Anacapri sembrano favorevoli, sebbene i dettagli da limare – come le stazioni di partenza e arrivo – sono molti.

Federalberghi, attraverso il presidente Sergio Gargiulo, si definisce "non contraria al progetto", nella convinzione che "a beneficiarne possa essere la fruibilità dell'isola".