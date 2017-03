A Giugliano nasce un progetto scolastico anti-bullismo

Un progetto scolastico rivolto alle vittime di atti di bullismo ma anche agli stessi bulli. L’iniziativa, partita già un anno fa nell’Istituto tecnico “Galvani” di Giugliano e che sta andando avanti con grande successo, è un’idea del preside della scuola Giuseppe Pezza.

Il progetto prevede per classe due o tre alunni appositamente formati ad aiutare non solo le potenziali vittime di atti di bullismo ma anche gli stessi bulli. I ragazzi, infatti, devono seguire un seminario di formazione organizzato da esperti e psicologi. “E' necessario - hanno detto gli esperti - valutare caso per caso, comprendere con attenzione se si tratta realmente di un fatto di bullismo o di altro”. "Il bullo - ha detto il preside Pezza - agisce quando ha il consenso del gruppo. E se ai ragazzi spieghiamo che bisogna sempre dire no alla violenza e alla sopraffazione il bullo finisce per non non avere consenso non ha più il motivo per comportarsi in questo modo". E sono proprio i ragazzi scelti e formati nelle varie classi, che tengono un colloquio costante con i loro docenti, a illustrare di continuo ai loro compagni questa strategia. "In questo modo - ha proseguito il dirigente scolastico - attuiamo un'opera di prevenzione costante che sta dando dei risultati soddisfacenti".