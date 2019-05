1200 profumi e detersivi rubati: la scoperta dei Carabinieri in un magazzino

In un ingrosso di casalinghi lungo la via Antica Giardini di Giugliano e nel magazzino, i Carabinieri della stazione Marianella hanno rinvenuto 800 flaconi di profumo, 400 confezioni di detersivo e altri prodotti per la casa, il tutto del valore complessivo di circa 20mila euro, provento di un furto messo a segno la notte del 4 maggio in un negozio di Chiaiano.

Il proprietario del negozio di Giugliano è stato denunciato per ricettazione. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.

Il punto vendita e il magazzino sono stati posti sotto sequestro, insieme ad altro materiale trovato all’interno che i militari ritengono di provenienza dubbia perché il commerciante non ha fornito le bolle di accompagnamento.