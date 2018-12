Giugliano, addio a Felice Mallardo, fondatore della catena di profumerie

Si sono svolti ieri i funerali di Felice Mallardo, storico commerciante giuglianese, fondatore della nota catena di profumerie con negozi in tutta la regione. Mallardo aveva 80 anni. La notizia è riportata da Teleclub Italia. L'uomo fondò la sua prima attività nel 1976, per poi espandersi negli anni successivi. La sua iniziativa privata fu ispirata da un episodio curioso: si trovava in un salone di barbiere, e il titolare aveva finito i prodotti. Da quel momento si offrì di rifornire l'artigiano e cominciò a commerciare in profumi e cosmetici.

"Un uomo sempre gentile e con il sorriso", scrivono alcuni conoscenti sui social network. "Cuore nobile", "bravissima persona": così viene ricordato Felice Mallardo dai suoi concittadini di Giugliano.