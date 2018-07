"Addio maestra, eri dolcissima": Mugnano piange la prof di inglese Monica Thomas

"Non ci posso credere, eri una persona amabile e una buona insegnante". Viene ricordata così Monica Thomas, insegnante di inglese nel circolo Giancarlo Siani di Mugnano, morta questa notte. La donna viene ricordata da alunni, colleghi e conoscenti su facebook: "È stata la maestra di mio figlio, ottima insegnante", "Sei stata una grande maestra", "Riposi in pace, la ricorderemo nei nostri cuori": questi alcuni dei commenti in memoria di Monica Thomas.