Professore morto suicida, veglia degli studenti all'esterno del liceo

Centinaia di studenti si sono ritrovati nella tarda serata di sabato all'esterno del liceo Vico per una veglia in ricordo del professore morto suicida poche ore prima, che aveva insegnato per anni e fino a qualche mese fa nella scuola al centro di Napoli.

I giovani, dopo aver appreso la tragica notizia, si erano dati appuntamento sui social per ricordare il docente, agli arresti domiciliari da qualche giorno dopo la denuncia presentata dai genitori di una delle sue alunne.

Alcuni degli studenti hanno posizionato dei fiori all'ingresso del liceo in memoria dell'uomo.

"Una storia tragica che ci lascia attoniti e sgomenti. Il riserbo è l'unico atteggiamento che ci sentiamo di osservare nel rispetto di tutti", il commento del Dirigente scolastico del Vico, Maria Clotilde Paisio.