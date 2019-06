Grave lutto nel mondo universitario: addio al prof. Bruno Varriale

Grave lutto nel mondo accademico napoletano. Si è spento all'età di 66 anni il Professor Bruno Varriale, docente della facoltà di medicina e chirurgia SUN di Napoli.

L'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" ha voluto ricordare il professore scomparso con un post sui social: "Nessuno tocchi Ippocrate tristemente annuncia la morte, a soli 66 anni, di uno dei più grandi professori (Biologia e Genetica) della facoltà di medicina e chirurgia SUN di Napoli, il grande Prof. Bruno Varriale. Uomo di grande spirito e professionalità, uno di quei professori che tra una battuta ed una definizione ti faceva trascorrere una lezione piacevole, uno di quei professori che all'esame ti metteva a tuo agio. Pero’ allo stesso tempo pretendeva il meglio da te. Per amor di Dio bocciava... e come se bocciava, ma bastava andare da lui a colloquio, subire quei 10 minuti di rimproveri, ed alla sessione successiva ti dava un voto alto. Un vero motivatore! Ciao Bruno, genio e sregolatezza. Sarai sempre nei nostri cuori, nei cuori di chi adesso è medico anche per merito tuo".