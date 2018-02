Accoltella la professoressa, poi si difende: "Sotto stress per la salute di nonna"

Si difende il 17enne accusato di lesioni gravi per l'accoltellamento della sua professoressa avvenuto nell'istituto Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, provincia di Caserta. Il giovane acerrano, a quanto pare di buona famiglia e con un discreto rendimento scolastico, si trova nel centro minorile dei Colli Aminei a Napoli e ha fatto sapere, durante l'interrogatorio, di essere sotto stress per le difficili condizioni di salute della nonna. Un alibi che comunque pare mascherare ben altri motivi: un gesto ingiustificabile il suo. Il ragazzo ha ferito la professoressa 54enne con un taglio dall'orecchio alla bocca, suturato con 32 punti in ospedale.



Come riporta CasertaNews, gli studenti dell'istituto sono sotto shock: la professoressa vittima della follia del 17enne è molto apprezzata dagli studenti. Centinaia i messaggi che arrivano in questi minuti sulla bacheca dell'insegnante.