Ingrosso con prodotti scaduti: dopo Luca Abete arrivano i Nas

Prodotti scaduti da mesi, alcuni addirittura da anni. È la scoperta fatta da Luca Abete in un ingrosso di Napoli. L'inviato della trasmissione Striscia la Notizia ha posto l'attenzione sulla qualità della merce presente all'interno del locale commerciale scatenando anche la reazione del responsabile che lo ha invitato più volte ad andare via specificando che non si sarebbe trattato di prodotti destinati alla vendita ma, vista la scadenza, di merci destinate a essere inventariate.

Una spiegazione che non ha convinto Abete (anche perchè filmati precedenti avevano evidenziato che i prodotti erano stati acquistati) che si è rivolto ai Nas per avere maggiori informazioni. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni confermano l'impossibilità di vendere merce scaduta e si recano in seguito presso l'ingrosso segnalato. Il risultato?

Oltre 120 chilogrammi di prodotti alimentari sequestrati e sanzioni per oltre 12mila euro