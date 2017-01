Prodotti scaduti e non etichettati in salumeria: scatta la multa

Sono stati sequestrati nelle scorse ore 14 kg di prodotti scaduti messi in vendita in una salumeria di Ercolano. All’interno dello stesso locale, vi erano inoltre più di dieci chili di pane, panini e prodotti da forni privi di etichettatura e tracciabilità.

Si è infine scoperto che, da almeno 13 anni, il titolare ometteva di effettuare le verifiche di legge agli strumenti per la pesatura (bilance). Per questo, è stato sanzionato: per lui, una multa di circa 8mila euro.