Cosmetici pericolosi per la salute, maxi sequestro della guardia di finanza

Prodotti cosmetici non sicuri. È quanto hanno scoperto gli uomini del Comando provinciale della guardia di finanza di Napoli nel corso di controlli effettuati ad Afragola.

In tutto sono stati sequestrati 46.876 cosmetici con loghi contraffatti di note marche del settore tra i quali pennelli, lucida labbra, rossetti, fondotinta e mascara. Si tratta di prodotti che non seguivano i canali ufficiali di vendita ma finivano su bancarelle da strada, ed il cui valore è stimato in circa un milione di euro.

L'operazione è avvenuta attraverso sopralluoghi e pedinamenti mirati, risalendo dai “punti vendita” ai loro depositi. Al termine dell’operazione, due cittadini extracomunitari responsabili delle attività commerciali ispezionate sono stati denunciati. Questi non hanno fornito alcun documento fiscale che provasse acquisto e paese di produzione.

Le fiamme gialle non escludono che i prodotti in questione, non avendo certificazioni a documentarne i test clinici, potessero risultare dannosi per la salute dei loro consumatori.