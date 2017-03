Prodotti contraffatti con il marchio "Thun": due persone denunciate

Commercializzavano prodotti contraffatti con il noto marchio “Thun”. Nel corso di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione e sicurezza dei prodotti, la Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto due esercizi commerciali di Villaricca e Casoria che vendevano prodotti riproducenti illecitamente il marchio del noto brand “Thun”.

Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto nei locali commerciali numerosi prodotti in ceramica (cornici, lampade, orologi da muro, tazzine, vasi, ecc) che richiamavano in maniera ingannevole la rinomata produzione della Casa di Bolzano. Nel corso del servizio è intevenuto anche un perito del marchio che ha confermato la contraffazione. Al termine dell'operazione, i prodotti falsi sono stati sottoposti a sequestro e i titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per commercializzazione di articoli contraffatti.