Procida, due pappagalli chiusi in una gabbia angusta: denunciato titolare di un lido

In un lido di Procida è stata una privata cittadina a notare due pappagalli costretti in una gabbia troppo piccola in cui non potevano vivere in salute; non riuscivano persino ad effettuare un’apertura alare completa.

Nello stabilimento sono intervenuti per gli accertamenti i carabinieri del nucleo C.i.t.e.s. e personale veterinario dell’A.s.l. di Napoli i quali hanno effettivamente visto i due esemplari di Psittacus Erithacus chiusi in una gabbietta visibilmente inadeguata per loro. Gli esemplari sono stati quindi tirati fuori da lì e sequestrati, poi affidati all’A.s.l. per la custodia.

Il titolare del lido è stato denunciato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.