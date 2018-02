Sgombero di Palazzo Fienga: processo nel vivo

Entra nel vivo il processo a 72 persone per lo sgombero di Palazzo Fienga a via Bertone a Torre Annunziata. Tra boss del clan Gionta e persone incensurate, gli imputati sono a giudizio per l'inosservanza dell'ordinanza di sgombero e per i mancati lavori di messa in sicurezza del palazzo. Tra gli imputati spiccano i nomi di affiliati di alto rango dei “valentini”.

È il caso di dei killer Giovanni Iapicca e Liberato Guarro, oppure gli orbitanti intorno alla cosca, Salvatore Ferraro, Pasqualina Apuzzo, Eduardo Venerando, Antonio Palumbo, Oreste Maresca. Lo sgombero avvenne il 15 gennaio 2015 con 193 persone che lasciarono gli appartamenti ritenuti inagibili. Ad alcuni degli imputati la pena detentiva potrà essere tramutata in ammenda grazie all'istituto dell'oblazione.