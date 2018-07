Processo omicidio Materazzo: testimoni contro Luca

Continuano a sfilare dinanzi alla prima sezione della Corte d'Assise di Napoli i testimoni dell'accusa nel processo a Luca Materazzo, accusato dell'omicidio del fratello Vittorio. Per ricostruire i fatti del 28 novembre 2016 sono state ascoltate cinque persone, tutte nei pressi del luogo del delitto quella sera. Come annunciato nel corso della scorsa udienza, sono state ascoltate tre persone che lavoravano in un bar vicino all'abitazione di Materazzo. Secondo la ricostruzione dell'imputato, era passato in quel bar per chiedere se avessero trasmesso la partita del Napoli.

La cassiera del bar ha riconosciuto Materazzo in foto ma ha escluso l'ipotesi della partita perché a sua memoria il locale non aveva rinnovato l'abbonamento per la pay tv. È stata ascoltata anche una giovane di 22 anni che all'orario dell'omicidio era insieme alla madre quando sentì il due voci parlare. Una con tono molto alterato e l'altra, invece, flebile.

Subito dopo ha visto sbucare la figura di un uomo con un casco integrale e di corporatura media e slanciata. Infine è stato ascoltato un salumiere che è uscito dal suo negozio subito dopo il delitto ed ha visto il corpo di Vittorio riverso in una pozza di sangue con le due sorelle paralizzate che non riuscivano a capire cosa fosse successo al fratello. Tra una settimana continueranno le testimonianze.