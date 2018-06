Processo omicidio Materazzo: nuovo avvocato per l'imputato

Avrà ancora una settimana di tempo per studiare il caso il nuovo avvocato di Luca Materazzo, a processo per l'omicidio del fratello Vittorio. L'avvocato De Luca, neo-difensore dell'imputato, ha chiesto ed ottenuto i cosiddetti “termini a difesa”, un arco di tempo in cui è possibile rinviare il processo per permettere ai difensori di studiare il caso.

Dopo la rinuncia all'incarico dei penalisti Gaetano e Maria Luigia Inserra, il processo era previsto per questa mattina ma è stato rinviato al prossimo 28 giugno, tra una settimana esatta. In quell'occasione verrano ascoltati il proprietario del ristorante dove l'imputato ha detto si essersi fermato il giorno del delitto. Insieme a lui potrebbero essere ascoltati anche i dipendenti di un bar vicino al ristorante che avrebbero potuto vederlo.