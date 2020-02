Ferimento Noemi in piazza Nazionale, rito abbreviato per i fratelli Del Re

I due fratelli Armando e Antonio Del Re, accusati dell' agguato del 3 maggio 2019 in piazza Nazionale in cui rimasero ferite per errore la piccola Noemi e sua nonna, saranno processati con il rito abbreviato.

È stato il gip del Tribunale di Napoli Vincenzo Caputo ad accogliere la richiesta degli stessi imputati, collegati in videoconferenza.

Secondo l'accusa fu Armando Del Re a sparare tra la folla per colpire – e ferire ma non uccidere – Salvatore Nurcaro, obiettivo del raid. Uno dei proiettili colpì anche Noemi e la nonna. Antonio Del Re, invece, è accusato di avere fornito supporto logistico al fratello.

La richiesta della pena è prevista per marzo, le arringhe della difesa per aprile. Intanto il Comune di Napoli si è costituito parte civile nel procedimento.