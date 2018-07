Processo morte Fortuna, don Patriciello: "Quartieri come il Parco Verde sono obbrobi"

"Ha subito uno scempio immenso, è stata vittima di tanta cattiveria umana. Speriamo che giuridicamente si possa mettere la parola fine". Sono le parole di don Maurizio Patriciello, parroco do Caivano, a proposito della vicenda della piccola Fortuna Loffredo.

Il processo sul suo omicidio è giunto al secondo grado di giudizio.Oggi nel Palazzo di giustizia di Napoli è attesa la sentenza di Appello nei confronti di Raimondo Caputo, detto "Titò", l'uomo ritenuto l'omicida ed il violentatore della bambina che viveva nel Parco Verde di Caivano.

Don Patriciello è arrivato in aula per dare supporto a Mimma Guardato, la madre della vittima, la quale ha spiegato che lascerà la Campania per mettersi quanto possibile la vicenda alle spalle. "Stiamo cercando, con il vescovo di Aversa monsignor Spinillo, di far emigrare Mimma e i suoi due bambini verso il Nord per dare loro un futuro migliore - prosegue il parroco - per trovare un po' di pace". Andranno probabilmente a Modena, dove la donna ha già vissuto per un anno tempo fa.

"Devono andare via da quel parco, devono rifarsi una vita e dimentare quello che è successo - ribadisce il prete - Per Mimma non sarà possibile ma per i bambini cominciare una vita nuova invece lo è". Un pensiero conclusivo poi sul Parco Verde, il "parco degli orrori" che ha fatto da contorno a questa terribile vicenda. "Bisogna continuare a lottare. Questi quartieri sono degli obbrobi, frutto di una volontà, ne sono convinto, di creare un ghetto – sono le parole di don Maurizio – Ammassare le povertà è una operazione assurda perché le povertà economica, psicologica e spirituale si moltiplicano a dismisura".