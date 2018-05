Processo Materazzo: Luca vuole parlare con i pm

Vuole parlare con i pm in separata sede perché «si tratta della mia vita». A dirlo in aula è stato Luca Materazzo, imputato per l'omicidio del fratello Vittorio dinanzi alla prima sezione della Corte d'Assise di Napoli. Materazzo ha chiesto ed ottenuto, come già ha fatto nel corso della prima udienza, di rendere dichiarazioni spontanee. Come già aveva detto, ha annunciato di avere degli elementi utili alle indagini ma ha chiesto di riferirle solo ai pm per tutelare la sua incolumità.

«Vorrei confrontarmi con i pubblici ministeri in privata sede per tutelare la mia persona. Ritengo di poter dare un enorme contributo alla ricostruzione dei fatti per inquadrarli correttamente. Mancano ancora molti tasselli e io potrei dire molto, ma vorrei essere tutelato». Come preannunciato anche dalla difesa ad inizio processo, Materazzo dice di sapere cose che potrebbero ribaltare le accuse nei suoi confronti. Ha poi spiegato di essere scappato da Napoli, per un breve periodo di latitanza, proprio perché temeva per la sua vita. Su una cosa è stato categorico: «Con mio fratello ho avuto tanti contrasti ma non sono stato io ad aggredirlo».