Processo a Luca Materazzo, rinviata la prima udienza

Niente udienza preliminare per Luca Materazzo, l'uomo accusa dall'omicidio di suo fratello Vittorio avvenuto il 28 novembre del 2016 in viale Maria Cristina di Savoia a Chiaia. L'appuntamento in aula era previsto per oggi, ma l'udienza è stata rinviata al 14 febbraio.

I giudici hanno accolto la richiesta del suo legale Gaetano Inserra, che aveva chiesto più tempo per esaminare gli atti: Materazzo era latitante fino a pochi giorni fa. Scomparso all'indomani dei risultati del test del dna sugli abiti appartenuti al killer, è stato scovato in Spagna e estradato in Italia soltanto pochi giorni fa.

L'avvocato di Luca Materazzo dovrà anche decidere se chiederà il giudizio ordinario o il rito abbreviato. Nel primo caso il suo assistito rischierebbe il massimo della pena. Al momento, restano agli atti delle indagini le dichiarazioni che rese a poche ore dal delitto, quando come alibi fornì agli inquirenti il fatto che fosse alla ricerca di un bar in cui trasmettevano la partita del Napoli.

Luca Materazzo si trova, al momento, detenuto nel carcere romano di Rebibbia.