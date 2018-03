Il giudice Mario Pagano rinviato a giudizio

Il Gup Luisa Toscano del tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di giudizio immediato ai danni del magistrato Mario Pagano. Il giudice tributario e del Tribunale civile di Reggio Calabria dovrà comparire dinanzi al collega partenopeo il prossimo 16 aprile. La richiesta di giudizio immediato è stata presentata dall'aggiunto Alfonso D'Avino e dai sostituti Ida Frongillo e Celeste Carrano.

Pagano dovrà rispondere di otto episodi di corruzione oltre che delle accuse di truffa e falso. Per questa inchiesta è stato ristretto a dicembre agli arresti domiciliari. Contemporaneamente è stato sospeso dall'incarico e dallo stipendio in attesa che il Csm decida se intraprendere un'azione disciplinare nei suoi confronti. Secondo le accuse avrebbe favorito alcuni amici imprenditori in cambio di utilità economiche.