Processo Fortuna Loffredo: minacciato presidente Corte d'Assise

La notizia è di oggi ed è stata diffusa in un servizio andato in onda nel corso dell'edizione del Tgr Campania. Il presidente della III sezione della Corte di Assise di Napoli, Alfonso Barbarano sarebbe stato oggetto di minacce. Nello specifico gli sarebbe stato recapitato un biglietto anonimo recante alcune minacce indirizzate ad un familiare del giudice. Dopo un passato al tribunale di Torre Annunziata, Barbarano oggi presiede il collegio dinanzi al quale è in corso - tra gli altri - il processo sul caso della piccola Fortuna Loffredo, la bimba morta il 24 giugno 2014 dopo essere caduta da un palazzo nel Parco Verde di Caivano nel 2014.

Il biglietto minatorio sarebbe stato inviato il 21 dicembre scorso, giorno del compleanno del giudice che immediatamente avrebbe denunciato l'episodio ai carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso e il caso è al vaglio della Procura di Roma che ha la competenza a indagare in quanto è parte offesa un magistrato del distretto di Napoli.