Caso Fortuna, colpo di scena: indagato il supertestimone

Colpo di scena nel processo sulla morte di Fortuna Loffredo. Il testimone che a sorpresa lo scorso martedì aveva dato un alibi a Raimondo Caputo (imputato di omicidio e abusi sessuali su minori), dichiarando fosse in strada al momento della morte di Chicca, è stato indagato per falsa testimonianza.

Secondo l'uomo, Titò si trovava nel cortile dell'isolato 3 delle palazzine popolari del Parco Verde mentre la bambina precipitava dall'ottavo piano dell'edificio degli orrori. A conferma di questa tesi chiamò in causa un'altra persona, che ha invece smentito le sua ricostruzione dei fatti.

L'accusa ha quindi annunciato che invierà gli atti alla procura per procedere contro il supertestimone.