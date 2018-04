A processo il figlio di Gigi D'Alessio: avrebbe picchiato la domestica

Claudio D'Alessio, figlio di Gigi, si ritroverà a processo davanti al Tribunale di Roma con l'accusa di lesioni e violenza privata. Dopo aver fatto chiasso in piena notte con la fiamma dell'epoca, Nicole Minetti - era il 5 luglio del 2014 - avrebbe picchiato la domestica filippina per poi cacciarla di casa.

A darne notizia è Il Tempo: la vicenda è avvenuta a Roma, nel quartiere Parioli.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la colf venne punita perché "colpevole" di essersi lamentata del baccano notturno che la coppia stava provocando.

Alla risposta del 30enne la donna avrebbe chiesto a D'Alessio di pagarle il dovuto, così il giorno dopo sarebbe andata via. Nella sua versione dei fatti la donna racconta che lavorava in nero per 15 ore al giorno "in condizioni inumane, al limite della schiavitù". La filippina racconta quindi che il figlio del cantante l'avrebbe spintonata contro un muro minacciando di colpirla con una sedia. Al San Filippo Neri i medici, il giorno dopo, le diagnosticarono lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.