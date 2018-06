Crollo Rampa Nunziante: il Comune si costituisce parte civile

Il Comune di Torre Annunziata ha scelto di costituirsi parte civile nell'eventuale processo per il crollo della palazzina di Rampa Nunziante in cui persero la vita otto persone. La decisione è arrivata da parte della giunta guidata dal sindaco Vincenzo Ascione che ha delegato l'assessore all'Avvocatura, Sofia Donnarumma, per occuparsi dell'iter da seguire.

L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 2 luglio, a quasi un anno di distanza dal crollo. Dinanzi al Gup compariranno i 16 indagati a vario titolo per la tragedia che sconvolse la città oplontina.