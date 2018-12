Processo ai Cesaro: subito un rinvio

Il processo per voto di scambio che vede imputati tra gli altri il consigliere regionale Armando Cesaro ed il padre, il senatore Luigi Cesaro, è stato rinviato per difetto di notifica. La prossima udienza del processo, che ha preso il via ieri al Tribunale di Napoli Nord, si terrà il 10 aprile 2019 per consentire l’esecuzione della notifica a tutti gli imputati. I fatti si riferiscono alle Regionali del 2015.

La famiglia Cesaro – coinvolti anche i fratelli del senatore, Raffaele ed Aniello e la consigliera regionale Flora Beneduce – devono rispondere di corruzione elettorale in concorso. Al centro ci sarebbero presunti favori e promesse che avrebbero, secondo l’accusa, portato all’elezione in Consiglio regionale di Armando Cesaro e di Flora Beneduce.