Allarme processionaria, i Verdi: "Primi casi anche a Napoli"

“Chiediamo all’Asl e al Comune di predisporre immediatamente interventi per combattere la presenza della processionaria perché ci sono stati segnalati diversi casi che hanno colpito, anche a Napoli, cani, costretti addirittura a essere operati al muso, e adulti e bambini, alle prese con dolorose irritazioni della pelle. Una signora ha inviato a La radiazza le foto delle conseguenze del contatto con l’insetto”.

A lanciare l’allarme, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli de La radiazza. "La processionaria è un insetto dannoso per le piante che, nei fatti, uccide, ma anche per le persone e gli animali per la peluria particolarmente urticante. I cani sono spesso costretti a interventi chirurgici, mentre per le persone le conseguenze sono irritazioni evidenti della pelle". Per Borrelli e Simioli "tutte le Asl e i Comuni dovrebbero correre ai ripari".