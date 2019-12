Problemi sulla Metro Linea 1: circolazione limitata alla tratta Piscinola-Dante

Nuovi problemi sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli questa mattina. Poco dopo le 9,30, infatti, Anm ha diffuso l'annuncio di una limitazione temporanea della circolazione.

Le corse, infatti, hanno effettuato fermate solamente sulla tratta Piscinola-Dante fino alle 10,15, quando il servizio è stato ripristinato sull'intera tratta.

Ieri le parole di de Magistris

Proprio nella giornata di ieri, ai microfoni di Radio Crc, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris aveva parlato dei frequenti guasti tecnici sulla Linea 1 della Metro: "Non credo che ogni giorno ci sia un guasto tecnico nella metropolitana. Sarà la mia opinione personale, ma mi sembra un po' strano che si guasti ogni giorno. Se è così qualcuno me lo venga a spiegare con la documentazione, che ogni giorno c'è un guasto tecnico nella metropolitana di Napoli. Io non ci credo".

(aggiornamento ore 10,30)