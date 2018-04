Palazzo in fiamme a Cicciano: paura nella notte

Il primo piano di un palazzo è andato in fiamma e Cicciano. È successo stanotte in un edificio tra via Nola e via Miele. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte quando le fiamme sono divampate mandando nel panico l'intero stabile. Tutti gli abitanti della palazzina sono scappati sul tetto. Le fiamme hanno invaso velocemente il primo piano. Sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che i carabinieri della compagnia di Cicciano.

Ci sono volute diverse decine di minuti per domare il rogo. Appena spente le fiamme, gli abitanti del palazzo sono stati portati in salvo e lo stabile è stato evacuato. Tutta la notte è stata dedicata ai rilievi del caso per riuscire a ricostruire la dinamica dei fatti. Bisognerà però attendere la relazione dei vigili del fuoco per riuscire a capire le motivazioni del rogo.