È di Ottaviano il primo nato del 2019 nel napoletano

Anche la provincia di Napoli ha il suo primo nato del 2019. Si chiama Simone e ha emesso il suo primo vagito un minuto dopo la mezzanotte. La mamma Giusy è entrata nella sala parto dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli alle 23.45, il piccolo Simone è venuto alla luce con taglio cesareo alle 00:01.

Tanta gioia per il papà Armando e per la famiglia di San Gennarello di Ottaviano. Tra le tante notizie di cronaca nera di questo inizio 2019, finalmente una buona notizia. Un primato positivo per il Napoletano.