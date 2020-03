Coronavirus, primo morto a San Giorgio: le parole del sindaco Zinno

Continua a salire il bilancio delle vittime del Coronavirus in Campania. Questa mattina a piangere il primo decesso per il virus è la comunità di San Giorgio a Cremano. Un uomo di 86 anni, di cui non sono state rese le generalità, è morto dopo essersi ammalato del Covid-19. Dopo soli quattro giorni di ricovero, ha perso la vita in ospedale. Si tratta della 35esima vittima in Campania. La notizia è stata data sul proprio profilo Facebook dal sindaco Giorgio Zinno che ha pubblicato un post di condoglianze alla famiglia della vittima.

Le parole del sindaco Zinno

“Oggi è un giorno di lutto per la nostra città. Oggi subiamo la perdita del primo sangiorgese ammalato di Covid-19, che si è spento poche ore fa in ospedale, dove era ricoverato da quattro giorni. Oggi una famiglia, a cui vanno le nostre condoglianze, non potrà neanche dare l’ultimo saluto ad un padre, un marito, un nonno, perché la legge vieta le cerimonie funebri. La morte è già qualcosa di drammatico, ma quando arriva così violenta, inaspettata e portata da un virus che non si arresta anche a causa di ignoranti che continuano a trasgredire le norme, resta poco altro da aggiungere.

Oggi più che mai è il giorno della prova per la nostra città; è il giorno dell'unione per affrontare questa guerra che rischia di strapparci altri conoscenti, amici, parenti. Questo non succederà solo se useremo tutta la nostra responsabilità. Dobbiamo restare a casa, uscire solo per le attività indispensabili, lavarci le mani appena possibile, distanziarci dalle altre persone quando le incrociamo: l’alternativa è il dilagare della pandemia, la morte di tanti di noi.

Mentre aspettiamo la pubblicazione del nuovo decreto legge approvato dal Governo io ed i miei collaboratori siamo a lavoro per un’ordinanza che restringa ulteriormente la mobilità di persone sul territorio perché è mio dovere fare di tutto perché la nostra comunità sangiorgese sia quanto meno colpita da questo male. Solo insieme possiamo farcela. Restiamo a casa”.

L'ultimo decesso a Napoli

Tragedia a Napoli, dove le vittime del Coronavirus non si fermano. A perdere la vita il 21 marzo è un noto avvocato napoletano 57enne. Non si tratta del paziente 1, sempre avvocato. Il 21 marzo si sono registrati decessi anche nel napoletano.