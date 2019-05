Primo Maggio al Plebiscito, folla di giovani per la Festa dei Lavoratori di Confsal

Con 2milioni di iscritti del settore pubblico e privato e 2000 sedi regionali e provinciali, la Confsal è la quarta confederazione sindacale d'Italia. Per il secondo anno consecutivo ha voluto celebrare a Napoli il Primo Maggio, riconfermando la scelta di Piazza del Plebiscito come luogo simbolo della città e di tutto il Sud.

Bandiere, stand, tanta musica (a partire dalle 14) per una manifestazione che vuole essere - spiegano gli organizzatori - "un forte segnale di attenzione al Mezzogiorno e, in particolare, i giovani cui la prima parte dell'evento è espressamente dedicato". Sul palco è intervenuto anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

L'intervento del segretario generale di Confsal

"Diciamo no al sindacato unico - ha spiegato il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta - lanciamo anzi la sfida di creare un fronte unitario che definisca obiettivi che sono la centralità del lavoro, e ci veda impegnati tutti ognuno con propria autonomia e indipendenza di pensiero". "Siamo disponibili - ha puntializzato - ad un'alleanza sociale".

Scuola, le parole del segretario di Snals

Così Elvira Serafini, segretario generale di Snals (sindacato autonomo scuola), alla manifestazione dopo essere partita stamane in pullman da Taranto con una delegazione di iscritti: "I quattro punti fondamentali erano sicuramente il rinnovo del contratto scaduto il 18 dicembre 2018 e cercare nuove risorse per dare dignità ai lavoratori che erano stati penalizzati con lo scorso contratto – spiega a proposito del patto col governo che ha scongiurato lo sciopero del 17 maggio – Poi, sicuramente, un'attenzione particolare ai precari, perché oggi più che mai la scuola italiana si fonda sul precariato e di conseguenza vogliamo trovare delle soluzione serie e programmate per il personale precario ma anche per il personale Ata".

Lo Snals inoltre "dice forte il suo no alla frammentazione del complesso mondo dell'istruzione – ha aggiunto Serafini – Non si può ipotizzare una scuola diversa dalla Sicilia al Tentino. Noi chiediamo che ordinamenti e contratti rimangano così come sono a livello nazionale. Non possiamo immaginare personale che abbia dei contratti nazionali per chi è in ruolo da tanto tempo e contratti regionali rispondendo a metodologie e iniziative e norme completamente diverse".

L'intervento di Luigi de Magistris

L'inno della Confsal sul palco