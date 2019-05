Primo Maggio da record a Napoli, folla tra abusivi e Lungomare "plastic free"

Pienone a Napoli ieri, in occasione della festa del Primo Maggio. Negozi aperti, turisti, il centro cittadino è stato letteralmente preso d'assalto con numeri da capogiro se – ad esempio – si prendono in considerazione gli ingressi nei musei cittadini.

Segnalata anche una presenza ben oltre l'usuale di venditori abusivi. Fin dalle prime ore della mattinata hanno invaso soprattutto via Toledo, via Chiaia ed il Lungomare. Tra borse e occhiali contraffatti, ma anche dvd pirata, cover per smartphone e gioielli.

Era peraltro il primo giorno di applicazione dell'ordinanza "Plastic free" del Lungomare, ma sono stati soprattutto gli ambulanti a non rispettarla: tantissimi hanno venduto bibite in bottiglia di plastica, servito in piatti e bicchieri monouso.

Al di là delle tre manifestazioni principali tenutesi in occasione della Festa dei Lavoratori – Cgil, Cisl e Uil a piazza del Gesù; Confsal a piazza del Plebiscito, e concerto in piazza Dante – sono state soprattutto la Villa Comunale ed i musei cittadini le attrattive di riferimento per cittadinanza e per la folla di visitatori.