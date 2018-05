Primo maggio a Napoli: tra manifestazioni e traffico

Il primo maggio a Napoli ed in provincia è caratterizzato da una serie di manifestazioni di lavoratori. Per celebrare la propria festa hanno scelto due piazze in particolare. La prima è piazza del Gesù dove è in corso la manifestazione della Cigl, Cisl e Uil. Le tre storiche sigle sindacali si incontrano nella piazza del centro storico per il consueto appuntamento della festa dei lavoratori.

La seconda piazza è, invece, piazza del Plebiscito dove è in corso la manifestazione della Confsal. A quest'ultima iniziativa è prevista la presenza anche del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Tra le strade del centro storico ci sarà anche una sorta di flash mob degli attivisti dell'Ex Opg. Gli animatori della lista “Potere al popolo” faranno da “camerieri ai turisti” per denunciare la piaga del lavoro nero.

Per i turisti e gli appassionati, invece, aperti il Museo ed il Bosco di Capodimonte dove è possibile visitare tutte le mostre attive mentre alla Mostra d'Oltremare arriva alle battute finali la 20esima edizione del Comicon. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è regolare con code soprattutto in direzione della Statale Sorrentina per l'arrivo in Costiera. Regolare quello dei treni dopo una manifestazione di lavoratori sui binari della Stazione Centrale che ha provocato ritardi ai treni in partenza ed in arrivo nella stazione partenopeo.