Cronaca Bagnoli / Via Nuova Agnano

Cinque giorni a Capodanno, ma c'è già il primo ferito per i botti: "Mano devastata"

La postazione 118 di Pianura è intervenuta per soccorrere un uomo napoletano che, nei pressi della Cumana di Agnano, ha raccolto un petardo che gli è esploso in mano. Corsa disperata in ospedale