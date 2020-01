Diego è il primo bimbo nato nel 2020 a Napoli

Ha il nome di un eroe di Napoli il primo bimbo nato in città nel 2020. Si chiama Diego il piccolo nato per primo a Napoli esattamente a mezzanotte del 1 gennaio. Il bimbo è venuto alla luce nel reparto di ostetricia del Buon Consiglio del Fatebenefratelli, diretto dal professor Pietro Iacobelli. A dare l'annuncio sono stati i genitori Fabio Di Lorenzo e Marika Clemente. Il nome del piccolo, manco a dirlo, è stato scelto in onore del campione del Napoli, Diego Armando Maradona. Il bimbo pesa 2,900 chili e sia lui che la mamma stanno benissimo dopo il parto.