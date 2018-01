Turismo: "Centro storico saturo. Portiamo i visitatori a Chiaia e Posillipo"

Le strade del Centro storico di Napoli, in alta stagione, sono impercorribili per l'alta concentrazione di turisti. Gli altri quartieri studiano le mosse per attrarre una quota di visitatori e così, per il secondo anno consecutivo, la I Municipalità (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo) vara il progetto "Prima Turismo".

Si tratta di un cartellone che unisce attrattori turistici ed eventi da gennaio a dicembre, una sorta di guida di quartiere da affidare a chi verrà in visita in città. Il piano prevede anche la realizzazione di visite guidate ai principali punti di interesse storico-culturale-paesaggistico dell'area.

Sponsor di quest'anno è Citysightseeing, che dopo aver vinto il bando ha stampato locandine e brochure che verranno distribuite negli alberghi e sui bus scoperti.