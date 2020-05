Quanto costa andare in treno da Milano a Napoli in questi giorni? I prezzi

Nelle ultime ore si è discusso molto delle partenze dei treni da Milano in direzione Napoli, in concomitanza con l'inizio della Fase 2. Ma vediamo quanto costa mettersi in viaggio a bordo di un Frecciarossa dal capoluogo lombardo per giungere in Campania e in quali giorni sono ancora disponibili tagliandi.

Per quanto riguarda la giornata di martedì 5 maggio sono ancora disponibili posti in Business Class al costo di 151 euro per il Frecciarossa delle 18,10, con arrivo previsto a Napoli alle 00,09.

Stessa situazione anche per mercoledì 6 maggio, dove oltre a quelli in Business Class al costo di 145 euro, sono disponibili anche posti in Working Area (145 euro) e Business Salottino (175 euro).

Per giovedì 7, invece, oltre a queste classi, sempre per il treno in partenza da Milano Centrale alle 18,10, sono ancora disponibili anche biglietti Premium da 124 euro.

Per il Milano-Napoli in partenza dal capoluogo lombardo alle ore 7,10 di venerdì 8, è possibile acquistare tagliandi con tariffa Standard in Area Silenzio dal costo di 103 euro. Per il Frecciarossa delle 18,10, posti disponibili in quasi tutte le classi, con tariffe da 103 a 175 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La stessa cosa vale per sabato 9, con disponibilità di tagliandi in tutte le classi per il treno delle 18,10, con tariffe che variano dai 103 euro della Standard fino ad arrivare ai 262 euro dell'Executive.