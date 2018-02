Emergenza Buran, il Comune di Napoli corre ai ripari: la situazione per domani

Il Comune di Napoli si prepara ad affrontare un'eventuale terza giornata di emergenza Buran, dopo quanto accaduto ieri e oggi.

Mentre il sindaco Luigi de Magistris ha confermato che le scuole resteranno chiuse anche domani e che l'allerta resta alta ("invitiamo tutte le persone, se non per assoluta necessità, a non uscire per le prossime 24 ore. Le previsioni meteo e la valutazioni empiriche ci dicono che la situazione può diventare pericolosa").

Intanto, Autostrade per l'Italia fornisce al Comune di Napoli un mezzo spargisale: sono previste gelate fino a domani in tarda mattinata. Il genio militare fornirà bobcat per liberare l'area nord dalla neve, ed il tutto verrà implementato con carri attrezzi e gru per liberare strade e auto dalla neve.